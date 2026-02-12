Beren Saat müzik dünyasına adım attı: İşte merakla beklenen şarkı CapitaliZoo!

"Aşk-ı Memnu" ve "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan başarılı oyuncu Beren Saat, müzik dünyasına adım attı.

Saat'in ilk şarkısı, bugün dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Eşi Kenan Doğulu ile uzun süredir üzerinde çalıştığı ve prodüksiyonu tamamlanan 'CapitaliZoo' şarkısı, tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

ŞARKI SÖZLERİNİ SAAT YAZDI

Sözleri Beren Saat’e ait olan İngilizce şarkının prodüktörlüğü ile aranjesini eşi Kenan Doğulu üstlendi.

KLİP LOS ANGELES'TA ÇEKİLDİ!

Miksler de; Grammy ödüllü Brendan Morawski tarafından yapıldı. Şarkının Los Angeles’ta çekilen klibinde Beren Saat’in performansı da dikkat çekti.