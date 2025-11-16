Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan İmirzalıoğlu’nu kızdıran iddia: 'Maşallah diyeceklerine...'

16.11.2025 16:01:00
Yeni dizisi başlamadan önce estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, yakın çevresine “Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar” diyerek sitem etti.

Yeni dizisi Aile Bir İmtihandır başlamadan önce estetik yaptırdığı iddia edilen Kenan İmirzalıoğlu, hakkında ortaya atılan söylentilere tepki gösterdi. Bölüm başına 4.5 milyon TL alacağı öne sürülen ünlü oyuncu, yüzündeki değişim nedeniyle gündem olmuştu.

Yaklaşık üç hafta önce katıldığı bir ödül töreninde kameralara yansıyan görüntüleri sonrası İmirzalıoğlu’nun botoks ve elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

Image

Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre İmirzalıoğlu, yakın çevresine yaptığı açıklamada bu iddialardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, “Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun yeni dizisi Aile Bir İmtihandır için hazırlıkları sürerken, estetik iddiaları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

