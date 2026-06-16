Kendi ülkesi yerine ABD maçına gidince 'hain' ilan edildi: 'Destekleyici erkek arkadaş olmak lazım'

Geçtiğimiz yıl görevinden ayrılan Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau, özel hayatı ve futbol tercihi nedeniyle kendi ülkesinde çok sert eleştirilerin hedefi oldu. Dünya Kupası heyecanının yaşandığı bu günlerde, Kanada milli takımının ilk maçını kaçırarak sevgilisi Katy Perry’nin memleketi olan ABD’nin müsabakasına giden Trudeau, Kanada halkını adeta ayağa kaldırdı.

SOSYAL MEDYADA ÖFKE SELİ: "ÜLKEMİZİN SURATINA ATILMIŞ BİR TOKAT"

Kanada’nın cuma günü Toronto’da ağırladığı Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldığı tarihi dakikalarda, eski Başbakanın tribünde olmaması dikkat çekti. Trudeau’nun aynı saatlerde Los Angeles’ta oynanan ve ABD’nin Paraguay’ı 4-1 mağlup ettiği maçı izlemeye gittiği ortaya çıkınca, sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü.

Torontolu bir sosyal medya kullanıcısı, "Ülkemizin suratına atılmış bir tokat. Yakışıksız demek çok yetersiz kalır" diyerek öfkesini dile getirirken, pek çok Kanadalı da eski liderlerine karşı "hain" ve "sahtekar" gibi ağır ifadeler kullandı.

TRUDEAU’DAN "AŞK" SAVUNMASI: "DESTEKLEYİCİ ERKEK ARKADAŞ SORUMLULUĞU"

Hakkındaki sert eleştirilere resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yanıt veren 54 yaşındaki tecrübeli siyasetçi, müsabakadan önce sevgilisi Katy Perry’nin sahne aldığını hatırlattı. Trudeau paylaşımında, "Bazen destekleyici bir erkek arkadaş olmanın sorumluluklarını yerine getirmek lazım. Ancak siz yine de kimin kupayı almasını istediğimi gayet iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullanarak mesajının sonuna Kanada bayrağı emojisi ekledi.