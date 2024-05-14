Kerem Bürsin'in yeni partneri için o isim iddia edildi
Mavi Mağara filmini tamamlamasının ardından Kerem Bürsin şimdi de Onur Ünlü’nün yöneteceği "Son Of A Rich" adlı filmine hazırlanıyor.
Kerem Bürsin’in yeni sinema filmi “Son Of A Rich”in hazırlıkları sürüyor.
Ay Yapım’la sezona yeni dizi projesi de çekmeyi planlayan Kerem Bürsin’in partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol için şu günlerde Aslıhan Malbora’yla görüşülüyor.
MUHTEŞEM YÜZYIL AYRINTISI
Rus komedi filmi “Holop”un yerli uyarlaması olarak çekilecek olan “Son Of A Rich” Kunay Film imzalı yer alacak.
Haziran sonunda sete çıkması planlanan filmin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturacak. Film “Muhteşem Yüzyıl”ın sembolik mekanlarında çekilecek.
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