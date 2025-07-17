Kim Kardashian'ın eski sevgilisi oyuncu Pete Davidson baba oluyor!

ABD’li komedyen ve oyuncu Pete Davidson ile model Elsie Hewitt, yaklaşık 6 ay önce başlayan ilişkilerinde mutlu bir haberle gündeme geldi. Çiftin ilk bebeklerini beklediği duyuruldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

29 yaşındaki model Elsie Hewitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. Bir dizi fotoğraf paylaşan Hewitt, gönderisine “Artık herkes seninle neler yaptığımızı biliyor” notunu düştü.

"BABALIK HAYATIMIN EN BÜYÜK ROLÜ OLACAK"

Öte yandan Pete Davidson, daha önce verdiği bir röportajda baba olma hayalini dile getirmişti. Davidson, “Ben kesinlikle bir aile adamıyım. En sevdiğim şey –ki henüz başaramadım– bir çocuk sahibi olmak. Babalık, hayatımda oynamak istediğim en büyük rol” ifadelerini kullanmıştı.

İLİŞKİLERİYLE SIK SIK GÜNDEME GELDİLER

Elsie Hewitt daha önce Jason Sudeikis ve Benny Blanco gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirirken; Pete Davidson da 2022’de Kim Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Ardından model Emily Ratajkowski ile kısa bir birliktelik yaşamıştı.