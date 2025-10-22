Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ 'cezaevinde' iddiası: Avukatından açıklama geldi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un ailesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Oyuncunun kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği öne sürüldü.

Sunucu İlknur Özkuş’un iddiasına göre, Melisa Tatlıtuğ eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı ve Hendek Cezaevi’nde bir süre kaldı. Aileye yakın bir kaynak ise “Dün tahliye oldu” açıklamasında bulundu.

'İTİRAZ SÜRESİNİ KAÇIRDIK'

Konuyla ilgili açıklama Melisa Tatlıtuğ'un avukatından geldi:

"Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Av İbrahim Halil Ateş"

Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatını ve ailesini her zaman gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Ünlü oyuncunun Melisa Tatlıtuğ dışında Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor.



Melisa Tatlıtuğ’un Mercan ve Kıvanç adında iki çocuğu var.