Kızılcık Şerbeti dizinde rol almıştı... Sevim Erdoğan’ın hesabı boşaltıldı: Dolandırıcı sevgiliye hapis istemi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sevim Erdoğan, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Akın E. tarafından dolandırıldı. Erdoğan, ayrılık kararı aldığı sevgilisiyle vedalaşmak için evinde buluştu. Ancak alkolün etkisiyle uyuyakaldıktan sonra Akın E., Erdoğan’ın cep telefonunu kullanarak 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı ve telefonunu alarak ortadan kayboldu.

Sabah'ın haberine göre, Erdoğan, yaşadığı şoku ve ihaneti savcılığa anlattı. İfadesinde, Akın E.’nin işsiz olduğunu ve sürekli para talep ettiğini belirterek, “Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu” dedi. Vedalaşmak için buluştukları gün alkol aldığını ve uyuduğu sırada paralarının çalındığını aktaran Erdoğan, hesabını hemen bloke ettirerek parasını geri aldı ancak şikayetinden vazgeçmedi.

Savcılık, Akın E. hakkında “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçlarından iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Akın E. için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.