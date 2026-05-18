Kızının cenazedeki TikTok videosu Umut Akyürek’i isyan ettirdi: 'Evladımı reddedecek noktadayım'

Sosyal medyada bir genç kızın, dedesinin tabutu başında çektiği görüntülerle gündeme oturmasının ardından, söz konusu kişinin ünlü sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal olduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda infial yaratan ve büyük tepki toplayan video sonrası sessizliğini bozan Umut Akyürek, hem kızının davranışını sert bir dille eleştirdi hem de popüler kültür figürlerine yönelik çok ağır suçlamalarda bulundu.

"HİÇBİR KÜLTÜRDE ACI BÖYLE PAYLAŞILMAZ"

Yaşanan olay karşısında derin bir üzüntü ve şaşkınlık içinde olduğunu belirten Umut Akyürek, kızının davranışını savunmadığını net bir dille ifade etti. Acılarının çok taze olduğunu vurgulayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef kızımın yaptığı davranış son derece şuursuzca. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu kesinlikle tasvip etmiyorum."

Sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki yıkıcı etkisine de değinen Akyürek, dijital dünyanın geldiği noktayı eleştirerek, "TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

HADİSE VE GÜLŞEN’İ HEDEF ALDI: "KEPAZELİK SERGİLİYORLAR"

Açıklamalarının devamında eleştiri oklarını popüler kültürün önde gelen isimlerine çeviren Umut Akyürek; Hadise ve Gülşen gibi sanatçıların sahne şovlarının toplum yapısını ve gençlerin ahlaki değerlerini bozduğunu öne sürdü.

Akyürek, sert eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, beş tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu ülke bu halde... Bu işin çivisi çıkmış, daha da çıkmaya devam edecek."

"GEREKİRSE SOYADIMI BİLE DEĞİŞTİRİRİM"

Kızıyla uzun süredir ciddi problemler yaşadığını ve evinde huzurun kalmadığını itiraf eden ünlü sanatçı, toplumsal baskılara ve kendisini hedef alanlara karşı radikal bir rest çekti. Akyürek, evladını reddetme noktasına geldiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Ama doğruları söylemekten asla geri adım atmayacağım."