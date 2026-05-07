Konser için gitmişti, hayatının şokunu yaşadı! Lvbel C5’in arabasının camını kırıp çantasını çaldılar

Şarkıları ve sahne performansıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Lvbel C5, konser turnesi kapsamında gittiği Amsterdam’da talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Son dönemin en çok kazanan ve tartışılan isimlerinden biri olan şarkıcı, Avrupa'daki konser maratonu sırasında hırsızların hedefi oldu.

ARABASININ CAMINI KIRDILAR

Yaşadığı olayı sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Lvbel C5, Amsterdam sokaklarında park halindeki aracının arka camının kırıldığını belirtti. Aracın içerisindeki değerli eşyalarının bulunduğu çantasının çalındığını gören ünlü isim, o anları kaydederek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.





"GÖREN HABER VERSİN" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından büyük bir şok yaşayan ünlü şarkıcı, bölgede bulunan vatandaşlara ve hayranlarına çağrıda bulundu. Çantasının çalınmasıyla ilgili detayları paylaşan ünlü isim, Amsterdam’da yaşayan takipçilerinden çantasını gördüklerinde kendisine haber vermelerini talep etti.





