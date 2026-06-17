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Korumasına vedası sosyal medyayı salladı: Lucas Torreira hüngür hüngür ağladı!

Korumasına vedası sosyal medyayı salladı: Lucas Torreira hüngür hüngür ağladı!

17.06.2026 10:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Korumasına vedası sosyal medyayı salladı: Lucas Torreira hüngür hüngür ağladı!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, hem özel hayatında yaşadığı iddia edilen kırgınlıklar hem de en yakınındaki isme vedasıyla gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir yanında olan ve "kardeşim" dediği koruması Eray ile yollarını ayırırken gözyaşlarına boğulan yıldız futbolcunun o anları sosyal medyada viral oldu.
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Saha içindeki hırslı, enerjik ve mücadeleci yapısıyla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Lucas Torreira, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatında üst üste yaşadığı duygusal krizlerle magazin gündemine oturdu. Uruguaylı yıldız futbolcunun, adeta ailesinden biri olarak gördüğü korumasıyla vedalaşırken hüngür hüngür ağladığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"O BENİM KORUMAM DEĞİL, KARDEŞİMDİ"

Lucas Torreira, uzun süredir hem korumalığını üstlenen hem de Türkiye'deki en yakın dostu olan Eray isimli personeliyle yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından kişisel hesabından "Seni çok özleyeceğim" notuyla bir paylaşım yapan futbolcunun, hıçkırıklara boğulduğu anların videoları internete düştü.

Bir televizyon programında konuya ilişkin detayları paylaşan sunucu Ece Erken, yıldız futbolcunun veda ettiği koruması için, "O sadece beni koruyan biri değildi, benim kardeşimdi. Her anımda yanımda oldu, bana her zaman destek verdi" ifadelerini kullanarak derin bir üzüntü yaşadığını aktardı.

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