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'Kral Kaybederse' dizisinde flaş ayrılık!

'Kral Kaybederse' dizisinde flaş ayrılık!

2.06.2025 12:25:00
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Haber Merkezi
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'Kral Kaybederse' dizisinde flaş ayrılık!

Star TV'nin sevilen dizisi 'Kral Kaybederse'de beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. 'Özlem' karakterini canlandıran oyuncu Nilperi Şahinkaya diziye veda etti.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ile Merve Dizdar’ın yer aldığı “Kral Kaybederse” dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Nilperi Şahinkaya’nın canlandırdığı “Özlem” karakteri, diziden ayrıldı.

ÖZLEM KARAKTERİNİN HİKAYESİ SONA ERDİ

Dizide Kenan Baran’ın (Halit Ergenç) hayatında önemli bir yere sahip olan Özlem, yasak bir ilişki ve bu ilişkinin yol açtığı dramatik olaylarla izleyicilerin dikkatini çekmişti. Ancak karakterin hikâyesinin ani bir şekilde sonlandırılması, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA’DAN YENİ PROJE

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Nilperi Şahinkaya, “Gelin Takımı” filminin devamı olan “Gelin Takımı 2”nin çekimlerine başlayacak. Oyuncu, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Nilperi Şahinkaya, “Özlem” karakteriyle “Kral Kaybederse” dizisine güçlü bir giriş yapmış, karakterin dramatik yaşantısı dizinin önemli unsurlarından biri olmuştu.

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