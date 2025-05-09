Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Kral Kaybederse' itirafı: 'Kadroda bir oyuncu içime sinmedi'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 15:18

Güncelleme: 09.05.2025 - 15:19

Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük başarı yakalayan Kral Kaybederse, gelecek sezon da izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.

Dizide Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi popüler isimler yer alıyor.

'Kral Kaybederse'nin yazarı, ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, oyuncu kadrosunda yer alan bir ismin "içine sinmediğini" itiraf etti.

"YARI YOLDAN GERİ DÖNEMİYORUZ"

Budayıcıoğlu, 360 TV'de yayınlanan Banu Noyan’la En Moda programına katılarak diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Banu Noyan’ın "Kadroda içinize sinmeyen biri oldu mu?" sorusuna Budayıcıoğlu şu yanıtı verdi:

"Oldu. Ama yarı yoldan da dönemiyoruz."

HANGİ OYUNCU OLABİLİR?

Budayıcıoğlu isim vermedi ancak, ünlü ismin söz konusu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizide Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi başarılı isimler yer alıyor. Ancak sosyal medyada ve dizi kulislerinde Budayıcıoğlu’nun Merve Dizdar’a gönderme yaptığı yönünde yoğun spekülasyonlar bulunuyor.