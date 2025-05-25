Kral Kaybederse dizisinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin 14. bölümü izleyicisi ile buluştu. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümünde ne oldu? Kral Kaybederse sezon finali ne zaman? İşte ayrıntılar...

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan, Özlem’in boşanma kararının ardından hiç zaman kaybetmeden Handan’la hayatında yeni bir sayfa açmayı planlar. Handan ise Kenan’ın bu hızlı ve duygusuz yaklaşımından rahatsız olur; ilişkiye dair çekincelerini dile getirir. Devamında, derin düşüncelere dalan Kenan’ın aklı Özlem’e takılır. Onu arar ve ulaşmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Özlem, Kenan’la ayrıldıktan sonra zor anlar yaşamaktadır. Telesekreterinde Kenan’ın sesini duymasıyla gözlerini açar ve var gücüyle hayata tutunmaya çalışır.

Bu sırada Güllü, eşi Kaşif’in ani rahatsızlığı sebebiyle zor anlar yaşar; ambulans çağırarak yardım bekler. Güllü’nün telaşı ve Kaşif’in sağlık durumu çevrede büyük endişe yaratır.

Kenan’ın kendisine emanet ettiği özel hediyeyi kaybeden Fadi ise büyük bir sıkıntı içindedir. Kenan’ın mesafeli tavrı karşısında, onunla olan ilişkisini ve işini kaybetme korkusu yaşar.

KRAL KAYBEDERSE SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kral Kaybederse dizisinin sezon finalinin ne zaman yayımlanacağı açıklanmadı.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kral Kaybederse dizisi yeni bölümüyle salı akşamları Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kral’ın kadınları, kaybedeceklerini bildikleri oyunlara bile bile girerler. Çünkü Kral, onlara kendilerini hiç olmadıkları kadar değerli hissettirir.

Kenan’ın kendisini aldattığını öğrenen Handan, sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü kocasını kaybetmek istemiyordur. Bu zorlu süreçte en büyük desteği Özlem’den görür. Ancak Özlem, bir yandan Kenan’ın öfkesi altında ezilirken, diğer yandan en yakın arkadaşının en büyük acısına sebep olmanın vicdan azabını yaşamaktadır.

Kral her zaman istediğini alır. Kenan için Handan’ın kırılmış kalbini onarmak hiç de zor değildir. Ufak jestleri ve ilgisi, Handan’ı daha iyi hissettirirken Özlem’in kıskançlık krizlerine girmesine sebep olur. Böylece işler giderek daha da karmaşık bir hâl alır. Öte yandan, aile içindeki meselelerin çıkmaza girmesi ve iş hayatındaki baskıların artması, Fadi’yi zorlu bir döneme sürükler.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.