Kubilay Aka’dan ‘Serdar Ortaç’ iddialarına yanıt

Son dönemin popüler oyuncularından Kubilay Aka, Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki performansıyla adından söz ettirirken, farklı projelerle de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son günlerde bazı basın organlarında yer alan “Kubilay Aka, Serdar Ortaç’ı canlandıracak” iddiaları üzerine oyuncudan açıklama geldi. Aka, böyle bir teklif almadığını belirterek haberleri yalanladı.

“TEKLİF ALMADIM”

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Serdar Ortaç’ı, sayısız kere dinlediğimiz hit şarkılarını çocukluğumdan beri dinler ve çok severim. Ancak onu canlandıracağıma dair çıkan haberler doğru değil. Böyle bir teklif almadım. Bana herhangi bir proje veya senaryo da gelmedi. Şu an tek odağım; ekranda, sahnede ve dijitalde yer alan projelerim. Önümüzdeki sezonun yoğunluğu kadar heyecanı da çok büyük, izleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum.”