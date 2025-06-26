Kubilay Aka pembe saçlarına veda etti!

Oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda saçlarını pembeye boyatarak dikkat çekici bir değişime imza atmış ve bu yeni tarzıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ın da “Pamuk şekerim” yorumuyla destek verdiği Aka, saçlarını sosyal medyada “Saçlarımın tadına bakmak istiyorum” notuyla paylaşmıştı.





Ancak 30 yaşındaki oyuncu, kısa sürede bu radikal tarzından vazgeçti. Pembe saçlarına veda eden Aka, eski hâline geri döndü ve son hâlini takipçileriyle paylaştı.

EVLİLİK İDDİALARI GÜNDEMDE

Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik iddialarıyla da magazin gündemindeydi. İddiaya göre Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’a evlenme teklifinde bulundu ve güzel oyuncu bu teklife “Evet” yanıtını verdi. Çift konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.