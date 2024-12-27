Fotoğrafları sildiler, takibi bıraktılar: Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ayrıldı mı?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:14

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:14

İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Kubilay Aka, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi.

Geçtiğimiz ağustos ayında aşklarını sosyal medyaya taşıyan ve sık sık birlikte paylaşımlar yapan çift, hayranlarının ilgi odağı olmuştu. Ancak son gelişmeler, ilişkilerinde sorunlar olduğunu düşündürdü.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKTILAR

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları görüldü. Ayrıca Kubilay Aka’nın, Cannes’da çekilen fotoğraflarını hesabından kaldırması dikkat çekti.

Ünlü çift, ayrılık iddialarına dair henüz bir açıklama yapmadı.

"ALÂSINI BULDUM" DEMİŞTİ

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna “Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam yok” yanıtını vermişti. Ancak Sancaktutan, Aka ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra bu sözlerine atıfta bulunarak “Alâsını buldum” demişti.

Çiftin ayrılıkla ilgili sessizliğini koruması, hayranları arasında merak uyandırmaya devam ediyor.