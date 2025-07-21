Leonardo DiCaprio Malibu’daki lüks villası için 23 milyon dolar istiyor!

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, ABD'nin Los Angeles kentinin Malibu ilçesinde yer alan lüks evini satışa çıkardı. Ünlü oyuncu, Temmuz 2021’de 13,75 milyon dolara satın aldığı denize sıfır konumdaki ev için 23 milyon dolar fiyat belirledi.

EV GEZİLEBİLİYOR, KİRAYA DA VERİLEBİLİR

50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, fiyatı yüksek bulan potansiyel alıcılara evi gezip görme imkânı sundu. DiCaprio, ayrıca evi satmadan kiraya da verebileceğini açıkladı. Pasifik sahil yolunda yer alan, 4 yatak odası ve 5 banyosu bulunan evin aylık kira bedelinin 65 bin dolar olduğu belirtildi.

DENİZ MANZARALI VE GİZLİ KONUMDA

İlanda evin Malibu'nun en merkezi ve en özel noktalarından birinde bulunduğu vurgulandı. Denize bakan konumuyla dikkat çeken evden, zaman zaman yunusların bile görülebildiği ifade edildi.

MALİBU’DAKİ İLK EVİNİ 1998’DE SATMIŞTI

300 milyon dolarlık serveti olduğu tahmin edilen Leonardo DiCaprio, 1998 yılında Malibu’daki başka bir evini 1,6 milyon dolara satmıştı. O evi satıştan önce aylık 20 bin dolara kiraya vermişti.