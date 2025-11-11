Mahsun Kırmızıgül'den 'oyunculuk' açıklaması: 1 gecede kazandığım parayı oyuncu 1 ayda kazanamaz

Son dönemde oyunculuğun kutsal bir meslek olup olmadığı tartışmaları sürerken, şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül de görüşlerini açıkladı.



Kıbrıs’ta verdiği konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Kırmızıgül, sinema oyunculuğunun kutsal olduğunu belirterek, oyunculara sinemaya yalnızca para gözüyle bakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kırmızıgül, 17 yıl boyunca büyük kazanç elde edebileceği fırsatları sinema için geri çevirdiğini ifade ederek, “Elimin tersiyle ittim o paraları. Benim bir gecede kazandığım parayı o arkadaşlar dört haftada kazanamaz ama her şey para değil” dedi.



Yönetmen, sinemanın kalıcı bir değer olduğunu vurguladı ve oyunculuğun maddi kazançtan daha öte bir anlam taşıdığını belirtti.