Matthew Perry’nin ölümünde yeni gelişme: Eski asistanı Kenneth Iwamasa hapis cezasına çarptırıldı!

Dünya çapında milyonların sevgilisi olan "Friends" dizisinin Chandler Bing'i Matthew Perry'nin trajik ölümünün üzerindeki perde aralanmaya devam ediyor. 54 yaşında hayatını kaybeden ünlü aktörün ölümüyle ilgili yürütülen federal dava kapsamında, Perry'nin eski ev çalışanı ve asistanı olan 60 yaşındaki Kenneth Iwamasa'nın cezası resmiyet kazandı.

ÖLÜMCÜL DOZLARI ENJEKTE ETTİĞİNİ KABUL ETMİŞTİ

Kolluk kuvvetleri ve adli makamlar tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, asistan Kenneth Iwamasa'nın ünlü oyuncuya yasa dışı yollarla ketamin satın aldığı ve bu maddeleri enjekte ettiği belirlenmişti. 2024 yılında "ketamin dağıtımı için komplo kurma" suçlamasını kabul eden Iwamasa'nın, Perry'nin hayatını kaybettiği gün de ölümcül dozları aktöre enjekte eden kişi olduğu ortaya çıkmıştı.

Hollywood yıldızını arka bahçesindeki jakuzide hareketsiz halde bulan ilk kişi olan Iwamasa, çıkarıldığı mahkemece 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki yıl denetimli serbestlik ve 10 bin dolar para cezası da alan eski asistan, bu karanlık zincirde cezalandırılan beşinci kişi oldu.

"KETAMİN KRALİÇESİ" VE DOKTORLAR DA CEZA ALMIŞTI

Matthew Perry'nin yasa dışı madde bağımlılığından adeta bir ticari pazar yaratan şebekeye yönelik operasyonlarda daha önce de sert cezalar verilmişti. Soruşturma kapsamında ceza alan diğer isimler ise şöyle:

Jasveen Sangha ("Ketamin Kraliçesi"): Uyuşturucuyu temin etme suçunu kabul etmesinin ardından 15 yıl federal hapis cezasına çarptırıldı.

Doktor Salvador Plasencia: Perry'ye yasa dışı yollarla madde sağlayan doktor, 30 ay hapis cezası aldı.

Doktor Mark Chavez: Suçunu itiraf eden ikinci doktor, 3 yıl denetimli serbestlik, 8 ay ev hapsi ve 300 saat kamu hizmeti cezasına mahkum edildi.

Erik Fleming: Uyuşturucu teslimatında aracılık eden Fleming, 2 yıl federal hapis ve 3 yıl denetimli serbestlik cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te Los Angeles'taki evinde 54 yaşında hayatını kaybetmişti. İlk raporlarda ünlü oyuncunun jakuzide boğularak öldüğü öne sürülmüş; ancak daha sonra hazırlanan resmi toksikoloji raporlarında kesin ölüm nedeninin "ketaminin akut etkileri" olduğu ve boğulmanın bu etkinin ardından ikincil olarak gerçekleştiği kanıtlanmıştı.