Melike Şahin sahnede açıkladı: 'Kardeşim hastanede'

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konser sırasında yaşadığı zor günleri sevenleriyle paylaştı.

“Durma Yürüsene”, “Nasır”, “Diva Yorgun” ve “Pusulam Rüzgar” gibi şarkılarıyla listelerde zirveye yerleşen Şahin, BKM’nin 30. yılına özel düzenlenen konser serisi kapsamında Harbiye’de iki gece üst üste sahne aldı. Yoğun ilgi gören konserde, başarılı sanatçının sahnedeki durgun tavırları ve hüzünlü yüz ifadesi dikkat çekti.

Konserin ilerleyen dakikalarında seyircileriyle dertleşen Şahin, üzüntüsünün sebebini şu sözlerle açıkladı:

“Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var çünkü yani suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı, hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın.”

Sanatçının bu samimi açıklaması izleyicilerden büyük destek gördü. Melike Şahin, yaşadığı duygusal zorluklara rağmen sahnedeki performansını sürdürerek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.