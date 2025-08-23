Miami sahilinde Katy Perry rüzgârı

‘Lifetimes’ adlı dünya turnesi kapsamında art arda konserler veren Katy Perry, yoğun temposuna kısa bir ara vererek Miami sahillerinde denizin tadını çıkardı.

40 yaşındaki ünlü şarkıcı, konser ekibiyle birlikte sahilde yüzüp eğlenirken objektiflere yansıdı. Denizde arkadaş grubuyla oldukça neşeli görünen Perry, kumsalda tek başına görüntülendiği anlarda ise fit fiziğiyle dikkat çekti.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Katy Perry, dört yaşındaki kızının babası Orlando Bloom’dan kısa süre önce ayrılmıştı. Perry’nin, ayrılığın ardından eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile aşk yaşadığı iddiaları da magazin gündemine damga vurmuştu. Temmuz ayı sonunda Montreal’de bir restoranda akşam yemeği yerken görüntülenen ikilinin yakınlığı konuşulmaya devam ediyor.