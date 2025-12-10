Miss Universe yarışmacısı sahneden düşmüştü: Hala yaşam mücadelesi veriyor!

Bu yıl çok sayıda skandalın yaşandığı Miss Universe yarışmasında Jamaikalı temsilci Gabrielle Henry, 19 Kasım’da turuncu elbisesiyle sahnede yürüdüğü sırada podyumun kenarından düşerek ağır yaralanmış ve sedyeyle hastaneye kaldırılmıştı. Henry’nin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Yapılan resmi açıklamada, “Henry, 19 Kasım 2025’teki ön eleme yarışması sırasında yürüyüşünü yaparken sahnedeki bir açıklıktan ciddi bir düşüş yaşadı. Bilinç kaybına neden olan bu talihsiz olay; kafa içi kanama, kırık, yüz yaralanmaları ve diğer ciddi hasarlara yol açtı” ifadeleri yer aldı.

Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilen Henry’nin doktor kontrolünde olduğu, iyileşme sürecinin ardından Jamaika’ya dönüşüne onay verileceği aktarıldı. Açıklamada ayrıca genç modelin tüm hastane ve ilaç masraflarının karşılanacağı, annesi ve kız kardeşinin seyahat ve konaklama ücretlerinin de organizasyon tarafından üstlenileceği duyuruldu.

SKANDALLARLA GÜNDEME GELEN MİSS UNİVERSE

Bu yıl Miss Universe yarışması sahne kazası kadar yaşanan skandallarla da adından söz ettirdi. İlk kriz, Meksika güzeli Fatima Bosch ile yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil arasında patlak verdi. Itsaragrisil’in, sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığı gerekçesiyle Bosch’a “aptal” demesi büyük tepki çekti.

Güzellik kraliçelerinin protesto ederek salonu terk etmesinin ardından Itsaragrisil yarışmadan ihraç edildi. Fatima Bosch’un birincilik tacını giymesinin ardından bu kez babasının Miss Universe CEO’su ile iş ortağı olduğuna yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.