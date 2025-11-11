Muazzez Ersoy’dan 'Nijeryalı sevgili' haberlerine sert tepki

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da buluştuğu Nijeryalı hayranı Ndubuisi Christopher ile ilgili çıkan “Nijeryalı sevgilisi” başlıklı haberlere sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ersoy, birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Nijerya doğumlu genç hayranının Türkçe öğrendiğini ve şarkılarını ezbere söylediğini anlatmış, Ndubuisi’yi TRT Müzik’te keşfettiğini belirtmişti. Paylaşımında, “Sevgili Ndubuisi Christopher… şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram’da keşfettim” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bu samimi buluşma bazı mecralarda farklı şekilde yansıtıldı. Kendisiyle birlikte fotoğraflanan Ndubuisi hakkında bazı hesapların “Nijeryalı sevgilisi” başlığıyla paylaşım yapması üzerine Ersoy sert çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, söz konusu paylaşımları yapanları “gazeteci” olarak nitelendirmeyerek tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Nijerya’da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye mutlu oluyoruz… 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı açıyorum ‘Muazzez Ersoy Nijeryalı sevgilisiyle’ paylaşımlarını görüyorum. Haber demiyorum. Çünkü haberi gazeteciler yapar.”

Ersoy, haberlere inanıp olumsuz yorum yapanlar için de sert sözler sarf ederek paylaşımları yapanlara ve olumsuz yorum yapanlara tepki gösterdi; bu kişilere “kötü ruhlu utanmazlar” diyerek eleştirdi ve yaşananları Allah’a havale ettiğini belirtti.

Sanatçının açıklaması sosyal medyada geniş yankı bulurken, Muazzez Ersoy’un hayranıyla olan ilişkisini dostane bir buluşma olarak tanımladığı, iddiaların asılsız olduğu vurgulanıyor. Ersoy’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor.