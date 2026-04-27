Cumhuriyet Gazetesi Logo
Murat Övüç oğlu ve gelinine sert çıkış: 'Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?'

27.04.2026 13:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cezaevinden tahliye olduktan sonra sessizliğini bozan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğlu Burakcan ve gelini hakkında sert açıklamalarda bulundu. Oğlu ve gelininin servetini sorumsuzca harcadığını ileri süren Övüç, tüm mal varlığına ihtiyati tedbir kararı koydurduğunu açıkladı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davadan tahliye edilen Murat Övüç, cezaevi sonrası ilk röportajını Sinem Yıldız’ın YouTube programına verdi. Yaşadığı zorlu süreci ve ailevi krizlerini anlatan Övüç, özellikle oğlu Burakcan Övüç ve gelini hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu.

"BÜTÜN MAL VARLIĞIMA TEDBİR KOYDURTTUM"

Oğlu ve geliniyle olan bağlarını tamamen kopardığını belirten ünlü fenomen, sunduğu imkanların suistimal edildiğini savundu. Servetinin kontrolsüzce harcanmasına tepki gösteren Övüç, avukatına talimat vererek mal varlığını koruma altına aldığını şu sözlerle duyurdu:

"Avukatıma direktif verdim, ihtiyati tedbir kararı koydurttum bütün mal varlığıma. Ben öldükten sonra ne istiyorsa yapsın. Ama şu bir yılda kendisi ve eşi çok ciddi bir servet harcadılar. Ben sana 'al oğlum bunu kendine sermaye yap' diye para verdim. Sen bu sermayeyi karınla yiyemezsin."

"SİZ NE HAKLA BENİM SERVETİMİ YİYORSUNUZ?"

Gelininin eşini uyarmamasına ve harcamalara dahil olmasına sitem eden Övüç, "veto" kararının her ikisi için de geçerli olduğunu vurguladı. "Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?" diyerek isyan eden fenomen, oğluna verdiği desteğin karşılığını göremediğini belirterek, "Muhteşem bir dönem yaptım ama ikisi de benden vetolu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Murat Övüç, 20 Aralık 2025'te tutuklanmıştı. 1 Nisan'da tahliye edilen fenomen, 22 Nisan'daki karar duruşmasında 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar vererek cezayı kesinleştirmişti.

İlgili Konular: #Murat Övüç

Cezaevinden çıkan Murat Övüç'ten dikkat çeken karar: 'Murat Abi olacağım' “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 102 gün sonra tahliye edildi. Cezaevi sonrası yaptığı paylaşımda kendisinde yaşanan değişimden bahseden Övüç, "İyi bir insan, temiz bir insan olmak adına Murat Abi olarak yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Murat Övüç cezaevinden çıkar çıkmaz video paylaştı! "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla 20 Aralık 2025’ten bu yana tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Cezaevi çıkışı takipçilerine seslenen Övüç, "Çok güzel bir 3 ay kafa dinledim, rehabilite oldum" dedi.
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e 11 ay hapis cezası Son dakika haberi... Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılanan Murat Övüç hakkında 11 ay hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren Övüç'ün avukatı Çağdaş Çelik, "Bu hukuka aykırı karar bile müvekkilime karşı en başından itibaren nasıl bir hukuksuzluk yapıldığını net olarak göstermektedir" dedi.