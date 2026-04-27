Murat Övüç oğlu ve gelinine sert çıkış: 'Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?'

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davadan tahliye edilen Murat Övüç, cezaevi sonrası ilk röportajını Sinem Yıldız’ın YouTube programına verdi. Yaşadığı zorlu süreci ve ailevi krizlerini anlatan Övüç, özellikle oğlu Burakcan Övüç ve gelini hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu.

"BÜTÜN MAL VARLIĞIMA TEDBİR KOYDURTTUM"

Oğlu ve geliniyle olan bağlarını tamamen kopardığını belirten ünlü fenomen, sunduğu imkanların suistimal edildiğini savundu. Servetinin kontrolsüzce harcanmasına tepki gösteren Övüç, avukatına talimat vererek mal varlığını koruma altına aldığını şu sözlerle duyurdu:

"Avukatıma direktif verdim, ihtiyati tedbir kararı koydurttum bütün mal varlığıma. Ben öldükten sonra ne istiyorsa yapsın. Ama şu bir yılda kendisi ve eşi çok ciddi bir servet harcadılar. Ben sana 'al oğlum bunu kendine sermaye yap' diye para verdim. Sen bu sermayeyi karınla yiyemezsin."

"SİZ NE HAKLA BENİM SERVETİMİ YİYORSUNUZ?"

Gelininin eşini uyarmamasına ve harcamalara dahil olmasına sitem eden Övüç, "veto" kararının her ikisi için de geçerli olduğunu vurguladı. "Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?" diyerek isyan eden fenomen, oğluna verdiği desteğin karşılığını göremediğini belirterek, "Muhteşem bir dönem yaptım ama ikisi de benden vetolu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Murat Övüç, 20 Aralık 2025'te tutuklanmıştı. 1 Nisan'da tahliye edilen fenomen, 22 Nisan'daki karar duruşmasında 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar vererek cezayı kesinleştirmişti.