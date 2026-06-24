Müziği bırakıp köye yerleşmişti: Özlem Tekin uzun süre sonra Bodrum'da objektiflere yansıdı

"Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla" ve "Kargalar" gibi unutulmaz eserlerle Türk rock müziğinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özlem Tekin, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Son albümünü 2015 yılında yayımladıktan sonra müziğe ara veren ve kameralardan uzaklaşan ünlü sanatçı, yıllar sonra ilk kez objektiflere yansıdı.

Kariyerinin en parlak döneminde radikal bir karar alarak İstanbul'u terk eden Tekin, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşerek sakin bir yaşam tarzını benimsemişti. Burada bir süre çiftlik hayatı yaşayan sanatçı, toplumsal yaşama da katılarak Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası olarak görev yapmıştı.





KAMERALARI FARK EDİNCE İÇERİ GİRDİ

Köy hayatının ardından Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına taşındığı bilinen Özlem Tekin, uzun bir aradan sonra yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Gazeteci Umut Ünver'in haberine göre; sessizliğini koruyan ünlü sanatçı, evinin bahçesinde oturduğu sırada görüntülendi. Yaşamını Bodrum'da sürdüren Tekin'in, basın mensuplarını fark etmesinin ardından evine girdiği görüldü.





Uzun yıllardır ekranlardan ve sahnelerden uzak bir hayat süren Özlem Tekin'in güncel yaşamından yansıyan bu kareler, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.