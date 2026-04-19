Natalie Portman cephesinden sürpriz haber: Üçüncü kez anne oluyor!

Sinema dünyasına çocuk yaşta adım attığı 'Leon' filmiyle hafızalara kazınan ve kariyeri boyunca pek çok başarılı yapıma imza atan Natalie Portman, özel hayatıyla gündeme oturdu. 44 yaşındaki Amerikalı oyuncu, verdiği son röportajda hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına müjdeli haberi verdi.

"BÜYÜK BİR MUCİZE"

Fransız sevgilisi Tanguy Destable ile olan birlikteliğinden ilk bebeğini kucağına alacak olan Portman, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Çok minnettarım; bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum."

BOŞANMANIN ARDINDAN YENİ BİR SAYFA

Portman'ın bu mutlu haberi, 11 yıllık eşi yönetmen ve koreograf Benjamin Millepied ile yollarını resmen ayırmasından yaklaşık bir yıl sonra geldi. Çiftin ilişkisi ilk kez Mart 2025'te Fransız basınında yer alan haberlerle belgelenmişti. 2024 yılından bu yana sık sık birlikte görüntülenen ancak ilişkilerini gizli tutmayı tercih eden çiftin, yeni bebek heyecanıyla bu gizliliği sona erdirdikleri görülüyor.

ÇOCUKLARINI GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTÜYOR

Eski eşi Millepied’den 14 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı bulunan Portman, annelik konusundaki hassasiyetiyle tanınıyor. Çocuklarını medyanın ilgisinden korumaya özen gösteren ünlü oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendime küçük bir sınır koydum ve çocuklarımla fotoğraf çekimi yapmayacağım dedim. Onların nasıl bireyler haline geldiklerini görmek en büyük heyecan kaynağım."

Portman ayrıca, 14 yaşındaki oğlu Aleph’in kendi moda markası Vanté’yi kurduğunu ve oğluyla büyük gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor. Hollywood'un başarılı ismi, şimdi üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.