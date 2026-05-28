Natalie Portman'ın lüks tren reklamı sosyal medyayı salladı: 'Oscar'lı oyuncu orta seviye influencer oldu!'

Hollywood'un en prestijli isimlerinden biri olan, "Leon" (Sevginin Gücü) filmindeki çocuk rollerinden bu yana başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Natalie Portman, son sosyal medya paylaşımıyla küresel bir tartışmanın fitilini ateşledi. İngiliz lüks tren şirketi için reklam içerikli bir seyahat gerçekleştiren 44 yaşındaki Amerikalı oyuncu, takipçileri ve ekonomi dünyasının tanınan isimleri tarafından "ticari ve sıradan" olmakla eleştirildi.

"HOLLYWOOD'UN İŞKİ BİTTİ, SEKTÖR TÜKENİYOR"

Portman ve bir arkadaşı, Londra ile Venedik arasında sefer yapan dünyaca ünlü Venedik Simplon-Orient-Express treninin özel lüks vagonunda seyahat etti. Yolculuk esnasındaki konforu, görkemli detayları ve zamansız atmosferi sergileyen bir dizi fotoğraf paylaşan Portman, şirkete "zamanda geriye yolculuk yapmış gibi hissettiren bu seyahat için" teşekkür etti.

Ancak bu sponsorlu paylaşım, Wall Street yatırım bankacısı ve sosyal medya fenomeni John LeFevre'ın sert eleştirisine takıldı. X (Twitter) platformunda Portman'ın gönderisini alıntılayan LeFevre, "Hollywood'un işi bitti" çıkışında bulunarak şu alaycı ifadeleri kullandı:

"Oscar ödüllü Natalie Portman bile orta seviye bir influencer gibi lüks tren reklamları yapıyor. Tüm sektör tükenmek üzere."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

LeFevre'ın bu keskin yorumu, şov dünyasının geleceğine dair tartışmaları alevlendirerek sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar eski sinema kültürünün ve paha biçilemez Hollywood ihtişamının yok olduğunu savunarak karamsar görüşe katıldı. Buna karşın pek çok kullanıcı ise Portman'ı savunarak, sinema endüstrisinin gişe rekorları kırmaya devam ettiğini ve ünlü oyuncunun zaten kariyerinin başından beri (özellikle Avrupa pazarında) küresel markaların reklam yüzü olduğunu hatırlattı.

BEBEK MÜJDESİ VE KARNINI GİZLEYEN ELBİSE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Natalie Portman'ın bu seyahatteki giyim tercihi dikkatli gözlerden kaçmadı. Fransız müzisyen sevgilisi Tanguy Destable ile olan birlikteliğinden ilk, toplamda ise üçüncü çocuğuna hamile olan Portman'ın, belirginleşen karnını gizlemek adına dökümlü ve özel tasarım bir elbise tercih ettiği görüldü.

11 yıllık eşi Benjamin Millepied’den 2023 yılında ayrılan yıldız oyuncunun, eski evliliğinden 14 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı bulunuyor. Portman'ın influencer'lık tartışmaları eşliğinde çıktığı bu lüks yolculuk, Hollywood yıldızlarının dijital çağda değişen gelir modellerini bir kez daha masaya yatırdı.