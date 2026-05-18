Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: 'Bu devirde dostluklar yalanmış'

Türk pop müziğinin usta kalemlerinden Nazan Öncel, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği konserle hem kulakların pasını sildi hem de magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalara imza attı. Şarkı aralarında seyircisiyle dertleşen ünlü sanatçı, yakın bir geçmişte ortak bir projede buluştuğu meslektaşı Sezen Aksu hakkında sert ifadeler kullandı.

"KANLICA’YI DA GÖRDÜK"

Konser sırasında izleyicileriyle duygusal anlar paylaşan Nazan Öncel, Sezen Aksu’nun uzun yıllardır ikamet ettiği Kanlıca’ya açık bir göndermede bulundu. Müzik sektöründeki ilişkileri eleştiren Öncel, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş; onu anladım. Yakın bir geçmişte ‘Erkekler de Yanar’ı beraber söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca’yı da gördük. İnsanlar ya göründüğü gibi olmalı ya da olduğu gibi görünmelidir."

Nazan Öncel’in Harbiye sahnesinden yükselen bu sitem dolu ve net sözleri, konser alanındaki dinleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

NİSAN AYINDA YILLAR SONRA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Müzik dünyasında şok etkisi yaratan bu çıkışın arkasında ne olduğu merak konusu olurken, iki usta isim çok yakın bir tarihte büyük bir iş birliğine imza atmıştı. Sezen Aksu ile Nazan Öncel, yıllar sonra Öncel'in ilk kez 1996 yılında yayımlanan ikonik eseri “Erkekler de Yanar” şarkısı için stüdyoya girmişti.

Yeniden düzenlenen ve iki dev sesi bir araya getiren şarkı, 3 Nisan'da dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Bu köklü dostluğun ve taze iş birliğinin ardından Nazan Öncel’in sahnede dile getirdiği kırgınlığın nedeni ise gizemini koruyor. Aksu cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.