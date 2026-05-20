Nazan Öncel sessizliğini bozdu: Sezen Aksu ile küslüğünün nedenini açıkladı

Pop müziğin iki dev ismi Nazan Öncel ve Sezen Aksu arasında yaşanan ve magazin gündemine damga vuran "Kanlıca" gerginliğinde yeni bir perde açıldı. Harbiye Açıkhava konserinde sahneden sitemkar açıklamalarda bulunan Nazan Öncel, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duygusal bir metinle sessizliğini bozdu ve kalbinin neden kırıldığını ilk kez açıkça paylaştı.

"ÇOK SEVDİĞİN BİRİ TARAFINDAN GÖZDEN ÇIKARILINCA..."

Sosyal medya hesabından "İnsanız işte mükemmel değil" notuyla bir paylaşım yapan Nazan Öncel, Sezen Aksu ile birlikte imza attıkları "Erkekler de Yanar" şarkısının düet sürecinde büyük sıkıntılar yaşandığını itiraf etti. Sanat dünyasındaki ilişkilerin hassasiyetine vurgu yapan usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama bu kadar hassas olan kalplere göre değildir böyle şeyler. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm. Bu yüzden o üzüntüyü demek ki daha fazla içimde tutamamaşım.”

"MÜZİK KONUŞULSUN İSTERİM, AFFOLA"

Hayatını sanata adamış isimler olarak bu tür polemiklerle gündeme gelmekten hicap duyduğunu da sözlerine ekleyen Öncel, dinleyicilerinden özür dileyerek açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola.”





GEÇMİŞTE NE OLMUŞTU?

Türk müziğine damga vuran zamansız şarkıların sahibi Nazan Öncel, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde, yakın zamanda "Erkekler de Yanar" şarkısında düet yaptığı Sezen Aksu’yu doğrudan hedef almıştı. Aksu'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya ve dostluk ilişkilerine gönderme yapan Öncel, sahneden şu çarpıcı cümleleri kurmuştu:

"Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün."

Nazan Öncel’in bu son özür ve kırgınlık açıklamasının ardından, gözler uzun yıllardır dost olduğu bilinen Sezen Aksu cephesine çevrildi.