Nebahat Çehre’den duygusal itiraf: 'Ölüm korkumu yenemiyorum'

81 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, 64 yıllık sanat hayatına dair bilinmeyenlerini paylaştı. Oyunculuk kariyerine 1961 yılında Göksel Arsoy ve Leyla Sayar’ın başrollerini paylaştığı Yaban Gülü filmiyle başlayan Çehre, bugüne kadar sinema ve televizyon dizileri olmak üzere toplam 110 yapımda rol aldı.

Katıldığı bir programda, 2011–2014 yılları arasında ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Ayşe Hafsa Sultan karakterinin ölüm sahnesine dair dikkat çekici bir itirafta bulunan Nebahat Çehre, bu sahneyi hiç izlemediğini söyledi.





“Muhteşem Yüzyıl’daki ölüm sahnemin yer aldığı bölümü izlemedim” diyen Çehre, ölümden duyduğu korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama bu korkuyu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu aşamıyorum.”

VASİYETİNİ HAZIRLADIĞINI AÇIKLADI

Ölümden korkmasına rağmen hayatın gerçeklerini göz ardı etmediğini ifade eden Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından vasiyetini hazırladığını da açıkladı. Yaklaşık 10 yıl önce bu kararı aldığını belirten usta oyuncu, vasiyet yazma nedenini,

“Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım”

sözleriyle anlattı. Çehre, vasiyetinin içeriğine dair ise detay vermedi.