Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Adolescence'a dev transfer: Kate Winslet kadroda

Dijital yayın platformu Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve sorunlu bir gencin yargılanma sürecini sarsıcı bir dille ele alan İngiliz yapımı "Adolescence" dizisinin ikinci sezonu için resmi hazırlıklar başladı. İlk sezonuyla dünya genelinde 145 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşarak geniş bir hayran kitlesi edinen psikolojik dramanın, yeni bölümlerinde Hollywood sinemasının ikonik isimlerinden Kate Winslet'ı ağırlayacağı açıklandı.

KATE WİNSLET İLE PROJE ÖNE ÇEKİLDİ

Şu sıralar senaryo ve geliştirme aşamasında olan yeni sezonda, Oscar ödüllü ünlü oyuncu Kate Winslet'ın başrolü üstlenmesi bekleniyor. Dizinin hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olan Stephen Graham, geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldıktan sonra devam sezonuna dair ilk ipuçlarını paylaşmıştı. Graham, başarılı senarist Jack Thorne ile yeni planları olduğunu belirterek, "Üç dört yıl içinde ortaya çıkaracağız, bu yüzden beklemede kalın" ifadelerini kullanmıştı. Ancak sinema dünyasının en prestijli aktrislerinden biri olan Winslet'ın projeye dahil edilmesi, yapımcıların takvimi değiştirerek çekimleri önceden planlanandan çok daha erken bir tarihe aldığını gösteriyor.

YENİ SEZONDA YEPYENİ BİR OLAY ÖRGÜSÜ OLACAK

Dizinin ilk sezonunda Erin Doherty ile birlikte rol alan ve 13 yaşındaki Jamie karakterine hayat veren Owen Cooper, bir genç kızı öldürmekle suçlanan bir çocuğun dramatik hikayesini ekranlara taşımıştı. İlk sezona dair hikayenin tamamen son bulduğunu açıklayan Stephen Graham ve senarist Jack Thorne, Jamie ve ailesinin olay örgüsünün bittiğini, ikinci sezonda ise antoloji tarzında yepyeni bir suç ve psikolojik süreç konusunun işleneceğini belirtti. İngiliz yapımının köklerine sadık kalacak olan yeni sezonun, Kate Winslet'ın katılımıyla birlikte yine gençlik döneminin karanlık ve trajik yönlerini masaya yatırması bekleniyor.