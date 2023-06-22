Neymar, hamile kız arkadaşından herkesin önünde özür diledi

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:41

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:58

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar da Silva Santos Junior ve Bruna Biancardi, Ocak 2022'de, daha önce gizledikleri ilişkilerini Instagram üzerinden kamuoyuna duyurmuştu. Çift, Nisan 2023'te bebek beklediklerini açıkladı.

Ancak sosyal medya fenomeni Fernanda Campos, 18 Haziran'da, Brezilya'daki sevgililer günü kutlamalarının arifesinde, Neymar ile yıldız futbolcunun evinde birlikte olduklarını iddia eden bir blog yazısı yayınladı.

GÖRÜNTÜLERİ İFŞA ETTİ!

Campos, bu durumu ayrıca Brezilya haber sitesi Metrópoles'e bildirdi ve hikayesini desteklemek için kanıt olarak "Neymar ile olan mesajlarının ekran görüntülerini ifşa etti."

Campos, Instagram hesabı kapanmadan önce paylaştığı iletisinde: "Cehennemi yaşıyorum. Her yönden yargılanıyor ve saldırıya uğruyorum. Sizden yaptığım ve şimdi yapmak zorunda olduğum şey için beni yargılamamanızı rica ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

NEYMAR'IN MESAJI

Neymar ise 21 Haziran'da paylaştığı özür mesajında, sevgilisi Biancardi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Mesajında, yaptığı hatalara rağmen, "aşkın galip geleceğini" umduğunu belirtti.

Neymar'ın gönderisinde şu ifadeler yer aldı:

"Bunu hem sen hem de ailen için yapıyorum. Tüm bunlardan ne kadar acı çektiğini ve ne kadar yanımda olmak istediğini biliyorum. Ve ben de senin yanındayım. Çok büyük bir hata yaptım. Yanımda olmasını hayal ettiğim kadın çocuğumun annesi, yani sensin..."

Neymar, sözlerine şöyle devam etti:

Hatalarım için, gereksiz teşhir için zaten özür diledim, ancak bunu kamuoyu önünde tekrar teyit etmek zorunda hissediyorum. Eğer özel bir mesele kamuya mal olmuşsa, özrün de kamuya açık olması gerekir. Amacımız galip gelecek, bebeğimize olan sevgimiz kazanacak, birbirimize olan sevgimiz bizi daha güçlü kılacak..."