Nicolas Cage’in yeni filmi 'Fortitude' belediye engeline takıldı

Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, Simon West’in yönettiği tarihi casusluk ve aksiyon-macera filmi “Fortitude” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen film, 1944 yılında Müttefik Kuvvetler tarafından Nazi Almanyası’nı yanıltmak amacıyla gerçekleştirilen Fortitude Operasyonu’nun gerçek hikâyesini konu alıyor.

Filmde, İngiliz istihbarat görevlilerinin Normandiya Çıkarması’nın yeri ve zamanlaması konusunda Nazileri aldatmak için ajanlar, sahte silahlar ve askeri teçhizatlar kullanarak yürüttüğü benzeri görülmemiş stratejik operasyonlar anlatılıyor.

ÇEKİMLER LONDRA’DA BAŞLADI

Nicolas Cage’in yanı sıra Matthew Goode, Ed Skrein, Alice Eve, Michael Sheen ve Ben Kingsley gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmin çekimleri, 8 Eylül 2025’te Londra’da başladı. Ancak yapım, Londra’nın doğusundaki Waltham Forest Belediye Binası’nda yapılması planlanan çekimler sırasında beklenmedik bir engelle karşılaştı.

NAZİ SEMBOLLERİ NEDENİYLE İZİN ÇIKMADI

Belediye, çekimlerde Nazi sembollerinin kullanılacak olması nedeniyle projeye onay vermedi. Çekim dekorunun, binanın üzerine gamalı haçlı Nazi bayraklarının asılmasını içermesi endişe yarattı. Resmi bir çekim izni verilmemiş ve belediye bu süreçte herhangi bir ücret almamış olsa da, Waltham Forest Belediyesi projeyi başlangıçta; bölge sakinlerine danışılması ve Nazi dönemi sembollerinin halka açık şekilde görünmemesi şartıyla onaylamıştı.

Ancak çekim takviminin ekim ayından ani bir kararla eylül ayına çekilmesi, belediyenin bölge sakinleriyle yeterli istişare yapmasına imkân tanımadı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Doğu Londra Konseyi’nden bir sözcü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çekim tarihinin ekim ayından 15 Eylül’e alınması, üzerinde anlaşılan istişare sürecini sekteye uğrattı. Ayrıca çekim ekibinin halka gönderdiği mektuplarda Nazi sembollerinin çekimler sırasında oldukça görünür olacağının belirtilmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. Anlaşma koşullarına uyulmaması ve aşırı sağcı ikonografiye karşı yüksek hassasiyet nedeniyle izin vermemeyi uygun bulduk” ifadelerini kullandı.