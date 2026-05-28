Nilüfer acı haberle yıkıldı: 35 yıllık dostu Cengiz Baltepe hayatını kaybetti!

28.05.2026 09:26:00
Haber Merkezi
Türk müziğinin güçlü sesi Nilüfer, Ramazan Bayramı'nda aldığı ölüm haberiyle büyük bir yıkım yaşadı. Ünlü sanatçı, 35 yıllık yol arkadaşı ve usta müzisyen Cengiz Baltepe’nin vefatını duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, bayram gününde aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü sanatçı, uzun yıllardır aynı sahneyi paylaştığı, usta müzisyen ve piyanist Cengiz Baltepe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 35 yıllık dostunun ani vefatı karşısında derin bir üzüntü yaşayan Nilüfer, acısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"DAHA ÇOK KONSERLER YAPACAKTIK"

Sosyal medya hesabından Cengiz Baltepe'nin fotoğrafını paylaşarak veda eden Nilüfer, yürek burkan ifadeler kullandı. Ünlü sanatçı, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ah Cengizciğim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı."

 
 
 
 
 
Cengiz Baltepe'nin zamansız ölümü yalnızca Nilüfer’i değil, tüm müzik camiasını yasa boğdu. Acı haberin ardından pek çok sanatçı ve müziksever, Nilüfer'in paylaşımının altına başsağlığı mesajları yağdırarak üzüntülerini dile getirdi. Usta müzisyenin vefatı, sanat dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

