Nurseli İdiz’den hakkında çıkan haberlere yanıt: 'Öldürmeyin hemen, gayet iyiyim!'

Sahne ve ekranların sevilen yüzü Nurseli İdiz, son günlerde sağlık durumuyla ilgili yayılan spekülasyonlara son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile bizzat açıklama yapan sanatçı, yaşananın abartıldığı gibi bir kalp krizi olmadığını, kronikleşen bazı rahatsızlıklarının tetiklendiğini ifade etti.

İdiz, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Bugün çok daha iyiyim. Arkadaşlar kalp krizi falan geçirmedim, Allah korusun... Öyle olsa şu an hastanede yatıyor olurdum. Bende zaman zaman hem panik atak hem de aritmi (kalp ritim bozukluğu) oluyor. Biraz da tansiyonum fırladı ama kontrol altına alındı."

SOSYAL MEDYADAKİ "ÖLÜM" HABERLERİNE SİTEM

Haberlerin hızla yayılması ve "öldürüldüğü" yönündeki asılsız iddialar karşısında usta oyuncu, kendine has nüktedan tarzıyla sitem etmeyi de ihmal etmedi. Dijital dünyanın bilgi kirliliğine dikkat çeken İdiz, normal hayatına döndüğünü müjdeledi.

"Yani ya kalp krizi geçirtiyorsunuz adama ya öldürüyorsunuz. Sağ olun eksik olmayın. Bir de takdir edersiniz ki belli bir yaştan sonra tansiyon sorunuydu filan bunlar çıkıyor arada. Arkadaşlar 30 yaşında değiliz artık."

Sağlık kontrollerinin ardından dinlenmeye çekilen ve kısa sürede toparlanan Nurseli İdiz, "Çok şükür iyiyim, tekrar normal hayata geçtik" diyerek sevenlerine teşekkür etti. Sanatçının bu samimi açıklaması, asılsız haberlerin yarattığı tedirginliği sonlandırırken, hayranlarından binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağdı.