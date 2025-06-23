O görüntüler tepki topladı... Dilan Polat ve Bahar Candan gülerek Nihal Candan'ın helvasını kavurdu!

Bir süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve tedavi sürecinde 23 kiloya kadar düştüğü bilinen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cuma gecesi hayatını kaybetti.

Candan, cumartesi günü düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeden sadece 1 gün sonra Bahar Candan’ın Dilan Polat’ın evine misafirliğe gitmesi sosyal medyada tepki çekti.

İkili, ziyaret sırasında hayatını kaybeden Nihal Candan için helva kavurdu. Ancak helva yapımı sırasında Bahar Candan’ın gülümseyerek kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Söz konusu görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Bahar Candan ve Dilan Polat, sosyal medya kullanıcılarının sert eleştirilerine hedef oldu.