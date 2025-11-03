Oğluna elektronik kelepçe taktırmıştı... İbrahim Tatlıses'in miras kararı çocuklarını kızdırdı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik yeniden gündeme geldi. Son olarak İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı talep etmişti. Ekim ayının sonunda mahkeme, Tatlıses’in talebini kabul ederek Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmasına ve babasına yaklaşmamasına hükmetti.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Tatlıses, yaşananların “mal mülk davası” olmadığını belirterek dikkat çeken iddialarda bulundu. Ahmet Tatlıses, babasının tüm mirasını 2021 yılında evlendiği Gülçin Karakaya’ya bırakmaya karar verdiğini öne sürdü.

Tatlıses, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum. Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20’li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı.”

Öte yandan İbrahim Tatlıses’in son yıllarda mirasının dağılımına ilişkin aldığı kararların diğer çocukları arasında da huzursuzluğa neden olduğu iddia edildi.