Okan Bayülgen'den gündem olan sözler: 'Sevişecek insan kalmadı'

Melis İşiten’in programına konuk olan ünlü sunucu Okan Bayülgen, samimi açıklamalarıyla gündeme oturdu. Bayülgen’in “Biz 80’ler, 90’lar ve 2000’lerde çok seviştik. Şimdi sevişme kalmadı, sevişilecek insan da kalmadı” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Melis İşiten, Bayülgen’in bu sözleri karşısında gülme krizine girerken, ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti:

“Benim seviştiklerim ölmeye de başladı, çok üzülüyorum o açıdan. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olacak.”

Bayülgen’in açıklamaları kısa sürede X’te (Twitter) gündem oldu.



Bayülgen’in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar “Açık sözlülükle hadsizlik karışmış burada”, “61 yaşında asla büyümeme rekoru”, “‘Eski sevgililerim evlendi, çoluk çocuğa karıştı’dan sonraki seviye bu demek” ve “Derde bak” gibi yorumlarla tepki gösterdi.