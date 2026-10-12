Örümcek Adam'ın yıldızı Tobey Maguire eski eşinin nikahını kıydı

Sinema dünyasının ikonik yapımlarından "Örümcek Adam" serisiyle hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Tobey Maguire, özel hayatıyla ilgili ilginç bir gelişmeyle gündeme geldi. Mücevher tasarımcısı Jennifer Meyer ile uzun süren ayrılık sürecinin ardından boşanmaları Eylül 2026'da resmen kesinleşen ünlü oyuncu, eski eşinin düğününde beklenmedik bir görev üstlendi.

Jennifer Meyer, müzik sektöründe yöneticilik yapan Geoff Ogunlesi ile Hawaii'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğününe davetli olarak katılan 49 yaşındaki Tobey Maguire, törende nikahı yöneten isim oldu. Paylaşılan fotoğraflarda Maguire'ın elindeki kağıtlardan nikah metnini okuduğu görüldü.

YILDIZ İSİMLER TÖRENDE BULUŞTU

Hawaii'de gerçekleştirilen nikah törenine iş ve sanat dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı. Davetliler arasında Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti, Jeff Bezos ve eşi Lauren Sánchez, Courteney Cox, Kate Hudson ile Rachel Zoe yer aldı. Maguire ile Meyer'in evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Ruby ve Otis de törende hazır bulundu.





Çift, 2007 yılında evlenmiş, dokuz yıllık birlikteliğin ardından 2016'da ayrılık kararı almıştı. Meyer'in 2020'deki başvurusunun ardından boşanma süreci Eylül 2026'da tamamlanmıştı. Ayrılıktan bu yana çocukları için dostane ilişkilerini sürdüren ikilinin bu hamlesi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.