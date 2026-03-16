Oscar kulisinde gerginlik: Ünlü oyuncu Teyana Taylor güvenlik görevlisine sert çıktı!

Hollywood’un en prestijli gecesi olan Oscar Ödülleri, bu yıl sadece ödüllerle değil, sahne arkasında yaşanan skandallarla da gündeme oturdu. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Teyana Taylor, 16 Mart 2026 gecesi düzenlenen törenin kulisinde bir güvenlik görevlisinin kendisine yönelik sert tutumunu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle ifşa etti.

"BİR ERKEĞİN BİR KADINA ELLERİNİ KOYMASI..."

Female First'te yer alan habere göre olay, Taylor’ın rol aldığı ve gecenin en büyük ödülü olan "En İyi Film" kategorisini kazanan ekiple birlikte sahneye çıkmaya çalıştığı sırada yaşandı. Yayınlanan videolarda Taylor’ın, kendisine fiziksel olarak engel olmaya çalışan görevliye bağırarak tepki gösterdiği görüldü. Taylor, görevliye sert bir dille çıkışarak, "Bir erkeğin bir kadına ellerini koyması... Çok kabasın. Çok kabasın" ifadelerini kullandı.

"BANA DOKUNMAYIN, BENİ İTMEYİN"

Görgü tanıklarının ifadelerine ve TMZ'nin aktardığı bilgilere göre, 35 yaşındaki sanatçı sahneye yöneldiği sırada güvenlik görevlisi tarafından sert bir şekilde itildi. Taylor’ın çevredekilerin de duyabileceği şekilde, "Bana dokunmayın, beni itmeyin" dediği görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Olay sırasında orada bulunan tanıklar, görevlinin sadece Taylor’a değil, yanındaki bir başka kişiye daha fiziksel müdahalede bulunduğunu doğruladı.

ÖDÜL SEVİNCİ VE KULİS KRİZİ

Teyana Taylor, bu yıl "One Battle After Another" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında aday gösterilmiş ancak ödülü kazanamamıştı. Buna rağmen, filmin "En İyi Film" ödülünü almasıyla büyük sevinç yaşayan sanatçının bu mutluluğu, sahne arkasında yaşanan tatsız olayla gölgelenmiş oldu. Akademi yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.