Oscar ödüllü Anne Hathaway’den müjdeli haber: Üçüncü kez anne oluyor!

People dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Kadını' ilan edilen, Hollywood'un ikonik ve Oscar ödüllü yıldızı Anne Hathaway, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. 43 yaşındaki başarılı aktris, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu Instagram hesabı üzerinden yaptığı büyüleyici bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.





Belirginleşen karnını hayranlarıyla paylaşan ABD'li oyuncu, bu özel gönderisine dünyaca ünlü rock grubu Arctic Monkeys'in romantik parçası "Baby, I'm Yours" şarkısını ekleyerek hamilelik sevincini taçlandırdı.





BOL KIYAFETLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Güzel oyuncunun bu hamlesi, son aylarda magazin basınında dönen iddialara da son noktayı koymuş oldu. Son dönemde katıldığı prestijli etkinliklerde ve kırmızı halıda sürekli bol, dökümlü kıyafetler tercih eden Hathaway’in, mayıs ayındaki bir moda defilesinde ve haziran başında New York sokaklarındaki kameralara yansıyan görüntülerinde hamileliğini büyük bir titizlikle gizlemeye çalıştığı dikkatlerden kaçmamıştı.

"ANNELİKTEN ÖNCE DÜNYAYA AYAK BASMIŞ HİSSETMİYORDUM"

2008 yılından beri birlikte olduğu ve 14 yıldır evli olduğu meslektaşı Adam Shulman ile mutlu bir evlilik sürdüren Anne Hathaway'in bu evlilikten Jonathan (10) ve Jack (6) adında iki oğlu bulunuyor. Üçüncü kez bu heyecanı tatmaya hazırlanan ünlü yıldız, daha önce verdiği samimi röportajlarda anne olma sürecinin kendisi için ilk başlarda 'karmaşık' geçtiğini ancak hayatını tamamen değiştirdiğini şu sözlerle itiraf etmişti:

"Anne olana kadar bu dünyaya tam anlamıyla ayak basmış gibi hissetmiyordum. Annelik, içimdeki tüm gereksiz karmaşayı sonlandırmamı ve kendime karşı tamamen dürüst olmamı sağladı."

Ailesinin mahremiyetine ve çocuklarının göz önünde olmamasına büyük önem veren Hathaway, çocuklarını kameralardan uzak büyütme tercihinin arkasında, onların kendi hayatlarını özgürce ve baskı hissetmeden şekillendirebilmesi amacının yattığını sık sık dile getiriyor.