3.11.2025 09:53:00
Haber Merkezi
Oyuncu Burcu Biricik, Ayvalık’taki otelinde zeytin hasadına katıldı

Burcu Biricik, Ayvalık’taki otelinde doğayla iç içe bir gün geçirdi. Ünlü oyuncu, otelinin bahçesindeki zeytin ağacına çıkarak zeytin topladı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl eşi Emre Yetkin ile birlikte turizm sektörüne adım atarak Ayvalık’ta bir butik otel işletmeye başlamıştı. Kendi işletmelerinde aktif olarak görev alan Biricik, bu kez otelin bahçesindeki zeytin ağacına çıkarak zeytin topladı.

Image

Sosyal medya hesabından zeytin topladığı anları paylaşan Biricik, gönderisinde “Zeytinlerimizi topluyoruz. Tek bir ağaç tüm sene hepimizi besliyor. Varlığına şükür...” ifadelerini kullandı.

Image

Daha önce “Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik, masa da topladık” diyerek otel işletmeciliğine alıştığını dile getiren başarılı oyuncu, doğayla iç içe yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

