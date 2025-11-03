Oyuncu Burcu Biricik, Ayvalık’taki otelinde zeytin hasadına katıldı

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl eşi Emre Yetkin ile birlikte turizm sektörüne adım atarak Ayvalık’ta bir butik otel işletmeye başlamıştı. Kendi işletmelerinde aktif olarak görev alan Biricik, bu kez otelin bahçesindeki zeytin ağacına çıkarak zeytin topladı.

Sosyal medya hesabından zeytin topladığı anları paylaşan Biricik, gönderisinde “Zeytinlerimizi topluyoruz. Tek bir ağaç tüm sene hepimizi besliyor. Varlığına şükür...” ifadelerini kullandı.

Daha önce “Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik, masa da topladık” diyerek otel işletmeciliğine alıştığını dile getiren başarılı oyuncu, doğayla iç içe yaşamını sürdürmeye devam ediyor.