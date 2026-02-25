Oyuncu Dolunay Soysert ile birlikte olduğu iddia edilmişti: Aydın Erdem'den aldatma iddialarına yanıt

Eşi Beyhan Tunçyürek’in 50 milyon TL tazminat talebiyle açtığı boşanma davasında adı oyuncu Dolunay Soysert ile anılan KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem sessizliğini bozdu. İddiaları yalanlayan Erdem, asıl mağdurun kendisi olduğunu savunarak karşı suçlamalarda bulundu.

"DAVA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLGİLİ DEĞİL"

Aydın Erdem, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, boşanma sürecinin basına yansıyan üçüncü kişi iddialarıyla bir ilgisi olmadığını savundu. Dört yıldır fiilen ayrı yaşadıklarını belirten Erdem, sürecin bir algı operasyonuna dönüştürülmesinden duyduğu üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

"Boşanma sebebimin herhangi bir üçüncü kişiyle ilişkisi hiçbir şekilde bulunmamaktadır. Evlilik birliği yalnızca resmi statüde sürmektedir. Davanın tarafı olmayan kişiler üzerinden itibar zedeleyici söylemlerde bulunulması hukuken ve vicdanen zarar vericidir."

ŞİDDET VE MADDİ YÜKÜMLÜLÜK SUÇLAMASI

Eşi Beyhan Tunçyürek'in "nafakayı sevgilisiyle harcadı" yönündeki iddialarına da yanıt veren Erdem, asıl kendisinin psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Çocuklarının ve eşinin tüm giderlerini eksiksiz karşıladığını belirten Erdem, "Eski eşimin herhangi bir masrafı karşıladığı iddiası gerçek dışıdır" diyerek suçlamaları reddetti.

2024 yılında "anlaşmalı" olarak başlayan ancak daha sonra "çekişmeli" davaya dönen boşanma sürecinde taraflar arasındaki gerilim tırmanıyor. Aydın Erdem, özel hayatının gizliliğini ihlal eden ve kişilik haklarına saldıran her türlü girişime karşı hukuki adımları kararlılıkla atacağını vurguladı.