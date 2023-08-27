Oyuncu Melisa Döngel, göz altına basur kremi sürdüğünü açıkladı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 18:25

Güncelleme: 27.08.2023 - 18:25

'Kirli Sepeti' dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce bir paylaşım yaptı. Döngel, göz altındaki şişliği indirmek için basur kremi kullandığını anlattı ve ardından eczanelerden alınabilecek kremi paylaştı.

Döngel paylaşımında, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.