Oyuncu Melisa Döngel, göz altına basur kremi sürdüğünü açıkladı

Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, göz altları şiş uyandığında gözünün altına basur kremi sürdüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 18:25
Oyuncu Melisa Döngel, göz altına basur kremi sürdüğünü açıkladı
Abone Ol google-news

'Kirli Sepeti' dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce bir paylaşım yaptı. Döngel, göz altındaki şişliği indirmek için basur kremi kullandığını anlattı ve ardından eczanelerden alınabilecek kremi paylaştı.

Döngel paylaşımında, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.


Player Alanı
Melisa Döngel basur

En Çok Okunan Haberler