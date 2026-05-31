Ozan Güven ile mekandan çıkarılan Mehmet Aslantuğ'dan çok konuşulacak açıklama: 'Linç kültürü...'

Magazin ve sosyal medya gündemi, 29 Mayıs gecesi Kadıköy'deki bir eğlence mekanında yaşanan çarpıcı bir olayla çalkalanıyor. Deniz Bulutsuz'a yönelik "kasten yaralama" suçundan aldığı hapis cezasının kesinleşmesinin ardından uzun süredir kamusal alanlarda tepki çeken Ozan Güven ile usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, gittikleri mekanda müşterilerin sert protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Mekandaki bazı kadın müşterilerin Ozan Güven'i fark etmesiyle başlayan gerilim, kısa sürede "Failler dışarı" sloganları ve alkışlı protestolarla büyüdü. Diğer müşterilerin de katılımıyla tırmanan gergin anların ardından ikili, masalarından kalkarak mekanı terk etmek zorunda kaldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kamuoyunu ikiye bölerken; gözlerin çevrildiği Mehmet Aslantuğ, "mehmet açıklama.jpg" dosyasında yer alan yazılı metinle sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak bir açıklama imza attı.

"AMACIM GERİLİMİN BÜYÜMESİNİ ENGELLEMEKTİ"

Olay gecesi Ozan Güven'in yanında bulunması nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Mehmet Aslantuğ, söz konusu mekanda bulunma nedeninin gerilimi tırmandırmak değil, aksine yatıştırmak olduğunu ifade etti. Davet üzerine ilk kez gittiği mekanda yaşça büyük bir figür olarak sorumluluk almaya çalıştığını belirten Aslantuğ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece yaşanan gerilim sırasında yaptığım şey, giderek sertleşebilecek bir ortamın daha fazla büyümesine engel olmaya çalışmaktan ibarettir. Oraya davet edildim. İlk kez gittim. Herkesin az çok yaşça büyüğü olarak tek tek konuşup asgariden gerekeni yapmaya çalıştım."

ARZUM ONAN İLE AYRILIK SÜRECİNE GÖNDERME YAPTI: "ELİMDEN TUTAR MISIN DİYEN AYRILIĞA MESAFELİ DURMADIM"

Toplumda giderek yükselen tepki reflekslerini ve sosyal medya baskısını eleştiren usta oyuncu, geçmiş deneyimlerine atıfta bulunarak "linç kültürü" vurgusu yaptı. Açıklamasında, eski eşi Arzum Onan ile 30 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları boşanma davasına adliyeye el ele giderek verdikleri görüntüyü hatırlatan Aslantuğ, dostluk bağlarına ve insan ilişkilerine yaklaşımını şu sözlerle savundu:

"Farklı başlıklarla da olsa, linç kültürünün kimseye bir anlam katmadığına, derin yaralar, pişmanlıklar yaşattığına tanıklık eden biriyim. 30 yıl süren bir evliliği hüzünle uğurlarken bile, mahkeme yolunda 'Elimden tutar mısın' diyen bir ayrılığa mesafeli durmadım, duramazdım. Bazı arkadaşlıklarda; hangi boşluğu / travmayı yalnız bırakmamam gerektiğini; payımıza düşen sorgulamayı / iyileştirmeyi başkalarının öfkesinden öğrenerek esirgeyecek de değilim."



