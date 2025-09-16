Özge Özpirinçci ekranlara geri dönüyor: İşte yeni dizisi...

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde “Karsu” karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Özpirinçci, dizinin finalinin ardından kısa bir süre dinlenmeye çekilmişti. Ünlü oyuncu, yeni projesi Sakıncalı ile ekranlara geri dönüyor.

TEKLİFLER ARASINDAN “SAKINCALI”YI SEÇTİ

Melekler Korusun, Aramızda Kalsın, Aşk Yeniden, Kadın ve Mucize Doktor gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Özpirinçci, Sandık Kokusunun sona ermesiyle birlikte gelen çok sayıda teklifi değerlendirdi. Başarılı oyuncu, Gold Film imzalı Sakıncalı dizisinde karar kıldı.

SÜREYYA KARAKTERİYLE KAMERA KARŞISINDA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı ve Arda Sarıgün’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Özge Özpirinçci, “Süreyya” karakterine hayat verecek. Oyuncu, yeni rolü için kamera karşısına geçti.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin paylaşacağı Sakıncalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu yer alıyor. Proje, usta isimlerle genç kuşağın başarılı oyuncularını bir araya getiriyor.