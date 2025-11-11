Özgür Turhan-Deniz Bağdaş krizi sosyal medyada gündem oldu: Hikmeti Tabiyeci'nin paylaşımına tepki yağdı

Komedyen Özgür Turhan'ın eski eşi Deniz Bağdaş ve Aksel Gürel ile ilgili yaşanan tartışmalar, sosyal medyaya taşındı.



Tartışmanın ardından, 'Hikmeti Tabiyeci' mahlasıyla bilinen ressam Onur Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki çekti.



Bolat, paylaşımında, "Eğer şaka yapamıyorsak ve Tuzbiber'de sahne almak istiyorsak kiminle yatmamız lazım?" ifadelerini kullanmıştı.

EMRE AYDIN’DAN TEPKİ GELDİ

TuzBiber’de sahne alan komedyen Emre Aydın, Bolat’ın paylaşımına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aydın, paylaşımında, "TuzBiber’de sahne alan bütün kadınlara bir ithamdır bu. Çok aşağılıkça çok çiğ. Şakan varsa her pazartesi/salı açık mikrofon var Aylak’ta gidip sahneye çıkabilirsin kimseyle yatmadan. Her kadın meselesinin bir yerlerinde varsın. İnsan bir kere kendine 'susayım' demez mi ya?" ifadelerini kullandı.

BOLAT ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından Onur Bolat, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Bolat, paylaşımının "aşırı aptalca ve seviyesiz" olduğunu belirterek, "Bir an boşluğuma geldi, komik/ofansif bir yanı olduğunu düşünerek ve ucunun nereye gideceğini düşünmeden yaptım bu salaklığı. Hemen sildim akabinde. Fakat hatamı anlayıp silene kadar ekran görüntüsü alınmış. Tüm içtenliğimle özür dilerim. Çok utanıyorum ve kalbini kırdığım herkesten af diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bolat, söz konusu paylaşımın kendisini kast ettiğini ve yapılan eleştirilerin haklı olduğunu belirterek, "Daha dikkatli olacağım. Kendimi bu davranış için cezalandıracağım" dedi.







ÖZGÜR TURHAN VE DENİZ BAĞDAŞ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

Komedyen Özgür Turhan ve eski eşi YouTuber Deniz Bağdaş arasında şiddet iddiaları gündeme geldi. Bağdaş, eski eşi Turhan tarafından evlilikleri boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı. Bağdaş, çift terapisinden çıkmalarının ardından Turhan'ın kendisine uyguladığı şiddeti, “Öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki çakıyı bana doğrultarak ‘Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim’ diyerek üzerime yürüdü” sözleriyle anlattı.

Yaşadıklarının ardından hukuki süreç başlattığını duyuran Bağdaş, “Tüm yasal işlemleri başlatıyorum. Daha fazla ucuz mizahınızın sahne dekoru, incel hıncınızın kum torbası ve hayattaki tüm yetersizliklerinizin yansıması olmayacağım” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Bu açıklamaların ardından Turhan sosyal medya hesabından yanıt vererek iddiaları reddetti. Turhan, Bağdaş ve yanındaki arkadaşlarının kendisi olmadan üretim yapmakta zorlandıklarını düşündükleri için “şiddet kartını” kullandığını öne sürdü. Evlilikleri boyunca şiddet uyguladığına dair hiçbir tanık olmadığını belirten Turhan, Bağdaş’ın açıklamalarını “kurgu ve mantık hatalarıyla dolu” olarak nitelendirdi.

Ayrıca boşanma sürecinde kendisine haber verilmeden belgelerin gönderildiğini ve Bağdaş’ın evlilikleri boyunca aylık 500 bin TL üzerinde harcama yaptığını ileri sürdü. Ekonomik ve psikolojik şiddet suçlamalarını anlamadığını söyleyen Turhan, boşanma terapisine randevu alanın kendisi olduğunu belirtti. Çocuklarının bakımıyla ilgili olarak da Bağdaş’ı eleştiren Turhan, annesinin sürekli çocuğa baktığını ve Bağdaş’ın alkol kullandığını iddia etti.