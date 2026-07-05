Rapçi Ben Fero yıllar sonra ortaya çıktı: Feyyaz Yiğit'le poz verdi

Türkiye'de rap müziğin ana akımda büyük bir çıkış yakaladığı dönemde şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Ben Fero, uzun süren sessizliğinin ardından yeniden gündeme geldi. Dijital mecralardan ve göz önündeki etkinliklerden uzun süredir uzak duran ünlü rapçinin ortaya çıkan son fotoğrafı, hayranları arasında heyecan yarattı.

BİR DÖNEM LİSTELERİN ZİRVESİNDEYDİ

Özellikle “Demet Akalın” adlı şarkısı ve pop müziğin ünlü ismiyle yaptığı iş birliğiyle dijital platformlarda 400 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaşan Ben Fero, rap dünyasında adından sıkça söz ettirmişti. Ancak yakaladığı bu büyük popülaritenin ardından müzik kariyerine ara veren ve uzun süredir yeni bir proje üretmeyen sanatçı, adeta inzivaya çekilmişti. Son olarak 2025 yılında yayımladığı “Zor Değil” isimli çalışmasının ardından yeni bir parça çıkarmayan ünlü rapçi, dijital dünyayla da bağını koparmıştı.

SOSYAL MEDYADA 1,5 YILLIK SESSİZLİK BOZULDU

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanmamasıyla ve yaklaşık 1,5 yıldır hiçbir paylaşım yapmamasıyla hayranlarının merak konusu olan Ben Fero'nun son hali, sürpriz bir buluşmayla ortaya çıktı. Ünlü rapçinin yanında "Gibi" dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan komedyen ve oyuncu Feyyaz Yiğit’in yer aldığı bir fotoğraf karesi sosyal medyada paylaşıldı.









Kısa sürede platformlarda en çok konuşulanlar arasına giren bu kare, ikilinin yeni bir proje için bir araya gelip gelmediği sorusunu akıllara getirirken, Ben Fero hayranlarının özlemini de bir nebze olsun gidermiş oldu.

BEN FERO KİMDİR?

Ferhat Yılmaz, bilinen adıyla Ben Fero, 1991 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Trabzon'ludur. Lise eğitiminin ardından 2005-2010 yılları arasında Üniversite eğitimini tamamlayan sanatçı, askerlik görevini Kıbrıs'ta tamamladı. Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, 8 yaşında rap müziğiyle unutulmaz rapçi 2pac’i dinleyerek tanıştı.

2000'li yılların başında amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı ‘Mahallemiz Esmer' parçası oldu. Seslendirdiği Babafingo isimli parçaya klip çekmiş 20 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmış ve kısa sürede 1 Milyon'un üzerinde izlenme elde etmiştir.