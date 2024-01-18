Rapçi Snoop Dogg'un kızı felç geçirdi

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:32

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:32

Ünlü Rap yıldızı Snoop'un en küçük çocuğu ve tek kızı olan Cori, haberi Instagram'daki bir gönderi aracılığıyla takipçileriyle paylaştı.

Hikayelerinde hastane odasının bir fotoğrafını paylaşan Cori, "Bu sabah ciddi bir felç geçirdim. Sadece 24 yaşındayım, tüm bunları hak etmek için geçmişimde ne yaptım?" yazdı.

Hayatının büyük bir bölümünde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Cori'ye altı yaşında lupus teşhisi konduğu belirtildi.

Lupus, eklem ve kas ağrılarına, aşırı yorgunluğa, döküntülere ve baş ağrılarına neden olabilen; depresyon ve anksiyeteye katkıda bulunabilen uzun vadeli bir hastalıktır.

Geçen yıl Eylül ayında Cori, semptomlarını yönetmeye yardımcı olmak amacıyla yaşam tarzında yaptığı değişikliklerden bahsetmişti.

Cori, sosyal medyadan paylaştığı bir iletisinde, "Beş ay kadar önce tüm ilaçlarımı almayı bıraktım. Her şeyi doğal yapıyorum, her türlü bitki, deniz yosunu, çaylar... Sanırım artık vücudum bu yeni program alışmaya başladı" yazdı.

Altı yaşından beri 'her gün 10 ila 12 hap' olmak üzere pek çok ilaç kullandığına işaret eden Cori, "İlaçları bırakmaya karar verdiğini ve o sırada gözle görülür bir fark hissettiğini" söyledi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU...

Cori, 2021 yılında intihar girişiminde bulunmuştu.

Ünlü yıldızın kızı Instagram'da paylaştığı iletisinde, "Son birkaç haftadır zihinsel durumum pek iyi değildi, bir noktada hayatıma son vermeye çalıştım ama siz ve ailem bana gerçekten yaşamak için bir amaç verdiniz ve [hayatın] maddi şeylerden çok daha fazlası olduğunu anlamama yardımcı oldunuz, TEŞEKKÜRLER" ifadelerine yer verdi.

Ertesi gün ise Instagram'da, kendisini bu kadar kötü hissetmesine neyin yol açtığını anlattığı bir video paylaştı. Cori, ayrıcalıklı bir ortamda doğmuş olmasına rağmen büyürken kendini dışlanmış gibi hissetmenin zor olduğunu açıklayarak sözlerine başladı.

"Sanırım bu çocukluğumdan başlıyor," dedi ve şöyle devam etti:

"İki açık tenli erkek kardeşle büyüdüm ve tek çikolata olan bendim. Aşırı kiloluydum. Altı yaşında lupus hastalığına yakalandım, bu yüzden steroid kullandım. Bu da otomatik olarak sağlığımı bozdu. Sağlığım yüzünden hep üzgün ve depresif oldum."