Kadınlar üzerinde yapılan 30 yıllık araştırma 'sağlıklı yaşlanmanın sırrı' olan bu diyeti ortaya çıkardı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:43

Güncelleme: 18.01.2024 - 14:43

Araştırmacılar, "Orta yaşlarda bitki bazlı proteinlerin daha fazla tüketilmesinin, kadınların yaşlanma sürecinde sağlıklı kalmasına katkıda bulunduğunu" keşfetti.

Yapılan araştırmalara göre, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız protein alımı diyetinizin önemli bir parçasını oluşturmalı.

48 BİNDEN FAZLA KADIN KATILDI

48 binden fazla kadın sağlık çalışanı tarafından rapor edilen verilere dayanan bu çalışma, "Yüksek miktarda bitki bazlı protein tüketen kadınların orta yaşlarda sağlıklı yaşlanma olasılıklarının arttığını" buldu.

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımlanan son makaleye göre araştırma, 1984'ten 2016'ya kadar her dört yılda bir toplanan, uzun süreli Hemşireler Sağlık Çalışması anket verilerine dayanıyor.

Araştırmaya katılan kadın sağlık çalışanları 1984'te 38-59 yaşları arasında olup, çalışmanın başında hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklıydı.

YAŞLI SAĞLIĞINDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Son makaleye göre insanların belirli yiyecekleri ne sıklıkta yediklerini içeren anket verileri, protein alımını hesaplamak için kullanıldı.

Zira protein alımı, yaşlı yetişkinlerin sağlık durumunu korumada önemli bir rol oynuyor.

Anket sonuçları, bitki bazlı protein alımının yaşlı yetişkinlerin fiziksel ve zihinsel sağlık durumuna faydalı olduğunu gösterdi.

Ancak son çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu ve bu nedenle protein alımı ile sağlıklı yaşlanma arasında ilişkilerin belirlediğini, neden-sonuç kanıtı sağlamadığını belirtmek önemli.

Araştırmacılar sadece belirli bir popülasyonu, yani (çoğunlukla beyaz) kadın sağlık çalışanlarını inceledi.

Bu da bulguların diğer popülasyonlara genelleştirilmeyeceğini gösteriyor.

"UZUN YAŞAMI TEŞVİK EDİYOR..."

Araştırmacılar, çalışmanın sağlıklı yaşlanmada proteinin rolüne dair kanıtlara katkıda bulunduğunu ve orta yaşlarda proteinli beslenmenin önemine dair özel iç görüler eklediğini söyledi.

Çalışmanın baş yazarı ve ABD Tarım Bakanlığı Yaşlanma Üzerine İnsan Beslenme Araştırma Merkezi'nden Andres Ardisson Korat, "Orta yaşlarda protein tüketen insanların, yaşlandıklarında daha iyi bir sağlığa kavuştuklarını gözlemledik" dedi.

Korat, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca, protein kaynağının önemli olduğunu bulduk. Orta yaşlarda proteinin çoğunu bitkisel kaynaklardan almak, artı küçük bir miktar hayvansal protein, iyi sağlığı ve uzun yaşamayı teşvik ediyor gibi görünüyor..."